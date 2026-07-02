El pimiento convierte a O Couto en punto de referencia gastronómica

Celebración en O Couto Archivo

El domingo 19 de julio es la fecha que hay que apuntar en el calendario de fiestas gastronómicas para poder disfrutar del pimiento de O Couto.

Concello, AVV y la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento de O Couto, con Agroflor, tienen todo preparado para acoger una nueva edición –la vigésimo sexta– de una cita que pone en valor la Indicación Xeográfica Protexida conseguida en el año 2010 y que llega este 2026 con una novedad en el programa. Así, a las 12.00 horas, antes del inicio oficial de la jornada, habrá una demostración culinaria con degustación a cargo de la chef Cris Tizón. A las 13.00 horas tomará la palabra el pregonero, el periodista y escritor Ramón Loureiro.

A partir de las 14.00 horas, en la carballeda de O Couto, se servirán raciones de churrasco con los afamados pimientos y cachelos, a precios populares.

Los tíckets pueden recogerse en el centro cívico social de O Couto en horario de 18.00 a 22.00 horas, o bien llamando al teléfono 981 390 778.

La fiesta continuará por la tarde con juegos populares y cantos de taberna, por parte de A Xesteira de Narón. El cierre llegará a las 17.30 horas con el baile, que amenizará Jorge Latino.

Arraigo e identidad

Ayer fue la presentación oficial del evento, en la que participaron la edila de Festas, Mar Gómez; el presidente de la AVV do Couto, Ramón Couto; y Fran Pico, en representación de la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto.

Mar Gómez destacó el arraigo de esta cita en el calendario festivo del municipio, indicando que el pimiento de O Couto es ya una seña de identidad de Narón, y la fiesta crece cada año sin perder la esencia que la hace especial.

La concejala animó a la ciudadanía a “gozar dunha xornada festiva arredor dun produto do que sentimos moito orgullo”