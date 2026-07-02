El pimiento convierte a O Couto en punto de referencia gastronómica
La cita es el próximo domingo 19 de julio
El domingo 19 de julio es la fecha que hay que apuntar en el calendario de fiestas gastronómicas para poder disfrutar del pimiento de O Couto.
Concello, AVV y la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento de O Couto, con Agroflor, tienen todo preparado para acoger una nueva edición –la vigésimo sexta– de una cita que pone en valor la Indicación Xeográfica Protexida conseguida en el año 2010 y que llega este 2026 con una novedad en el programa. Así, a las 12.00 horas, antes del inicio oficial de la jornada, habrá una demostración culinaria con degustación a cargo de la chef Cris Tizón. A las 13.00 horas tomará la palabra el pregonero, el periodista y escritor Ramón Loureiro.
A partir de las 14.00 horas, en la carballeda de O Couto, se servirán raciones de churrasco con los afamados pimientos y cachelos, a precios populares.
Los tíckets pueden recogerse en el centro cívico social de O Couto en horario de 18.00 a 22.00 horas, o bien llamando al teléfono 981 390 778.
La fiesta continuará por la tarde con juegos populares y cantos de taberna, por parte de A Xesteira de Narón. El cierre llegará a las 17.30 horas con el baile, que amenizará Jorge Latino.
Arraigo e identidad
Ayer fue la presentación oficial del evento, en la que participaron la edila de Festas, Mar Gómez; el presidente de la AVV do Couto, Ramón Couto; y Fran Pico, en representación de la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto.
Mar Gómez destacó el arraigo de esta cita en el calendario festivo del municipio, indicando que el pimiento de O Couto es ya una seña de identidad de Narón, y la fiesta crece cada año sin perder la esencia que la hace especial.
La concejala animó a la ciudadanía a “gozar dunha xornada festiva arredor dun produto do que sentimos moito orgullo”