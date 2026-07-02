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Narón

El Concello de Narón celebra la valoración que obtuvo su campaña contra el machismo en el deporte

El 90% de los clubs y asociaciones que participaron en la encuesta le otorgaron cuatro o cinco puntos a la iniciativa, siendo esta última cifra la máxima puntuación

Redacción
02/07/2026 20:33
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Casi una treintena de entidades participaron en la campaña
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El Consistorio cerró su campaña ‘Narón adestra en igualdade’, una iniciativa para luchar contra la violencia machista en el deporte, que contó con la colaboración de casi 30 entidades de la localidad. Debido a esto, el ejecutivo liderado por Marián Ferreiro quiso expresar su agradecimiento a las asociaciones por su participación e implicación en el proyecto.

Por otra parte, el Concello celebró la valoración que obtuvo el programa por parte de los clubs y asociaciones del municipio. El 90% de los participantes de la encuesta le otorgaron cuatro o cinco puntos, siendo esta última cifra la máxima puntuación. Además, el 80% de los entrevistados opinan que se pudo abordar un problema relevante y que las acciones de sensibilización les permitieron ampliar sus conocimientos sobre esta clase de violencia.

“Esta campaña naceu para converter os nosos clubs e pavillóns en espazos seguros, e os resultados da enquisa confírmannos que imos polo bo camiño”, declaró el concelleiro de Deportes, Ibán Santalla.

Por su parte, las entidades considerarían positivo que las próximas ediciones incluyesen jornadas de formación más didácticas, así como una mayor difusión en los centros educativos y deportivos.

Los clubes y escuelas deportivas del concello de Narón solo tienen un 30% de presencia femenina

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