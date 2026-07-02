El BNG de Narón niega al PP que votase a favor de abrir la piscina municipal de O Couto

El complejo abrirá sus puertas mañana Jorge Meis

El BNG naronés ha criticado al Partido Popular por sus declaraciones sobre las votaciones del último pleno municipal, celebrado el pasado jueves 25 de junio. Concretamente, las que derivaron en la aprobación de la ordenanza para la apertura de la piscina de O Couto.

“Queremos corrixir categoricamente as informacións emitidas polo PP”, declaró su candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira. Según la formación, la agrupación encabezada por Germán Castrillón afirmó que los nacionalistas votaron a favor. Sin embargo, estos aseguran que se abstuvieron “por pura responsabilidade e sensatez”.

De hecho, señaló que el Bloque siempre ha defendido que las instalaciones se deberían de haber ubicado en Xuvia. No obstante, tanto Carballeira como sus compañeros consideraron que “unha vez que a infraestrutura está construída e lista para inaugurarse” mañana viernes, supondría un derroche de dinero público “mantela pechada á veciñanza por estratexias electoralistas”. Desde su punto de vista, los servicios públicos “non se poden rexer polo beneficio industrial”, sino que deben ser “accesibles, de calidade e cuns prezos asequibles” para todos los habitantes de la localidad.

“Esa é a diferenza entre quen ve o Concello como un negocio e quen o ve como un garante de dereitos”, respondió. A su parecer el grupo popular “xoga á demagoxia” en las sesiones plenarias por haber mostrado en mayo su rechazo a las modificaciones de crédito propuestas por el gobierno naronés, mientras que en junio le dio el visto bueno a tres de ellas, entre las que encuentra “unha auditoría a Cosma de 80.000 euros”.

En consecuencia, Geno Carballeira preguntó a qué se ha debido “este cambio de postura” por parte de los miembros del PP. “Reclaman que sexa rendible unha piscina mentres apoian a privatización total do ciclo integral da auga ás cegas, sen informes técnicos municipais e ignorando as alertas da propia Intervención e da Deputación da Coruña”, reprochó.

De momento, los populares no se han pronunciado sobre estas declaraciones del candidato a la alcaldía de Narón por el BNG. Después de haber sufrido un año y medio de retrasos, el complejo de O Couto abrirá oficialmente sus puertas mañana viernes a las 15.30 horas y cerrará a las 20.30. Ya el fin de semana, al igual que cuando sea festivo, los vecinos podrán acudir a bañarse de 12.00 a 20.30.