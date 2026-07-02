Casi 400 jugadores de cartas Magic participarán este fin de semana en el ‘Impact Returns’

El acto de presentación del torneo se celebró en el consistorio Cedida

El Concello de Narón y la Asociación Impact presentaron ayer martes la nueva edición del torneo internacional de Magic The Gathering ‘Impact Returns’, que comenzará mañana viernes y finalizará el próximo domingo.

El evento, que cumplirá trece años este fin de semana, tendrá lugar en el pabellón Campo da Serra, donde cerca de 400 personas participarán en la competición.

Durante el acto de presentación, celebrado en el edificio consistorial, la concelleira de Turismo, Natalia Hermida, quiso destacar el alcance de esta cita, a la que no sólo acudirán jugadores de Narón y la comarca, sino también de diferentes lugares de España y de países como Irlanda, Portugal, Alemania, Holanda o Austria, entre otros.

La programación de ‘Impact Returns’ dará comienzo mañana alrededor de las 14.00 horas con la final del Nacional de Legacy Español. A las 16.00, será el turno del Equipo de Tríos y, media hora después, se iniciarán las partidas de la modalidad Cube, además de un Legacy Trial. Las cartas seguirán invadiendo los tableros el sábado y el domingo –ambos días a partir de las 10.00– con el evento principal de Legacy y otros torneos secundarios.