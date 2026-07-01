El nuevo modelo “Tienda 9” de Mercadona se estrena en Galicia con la reapertura de A Gándara

El flujo de clientes en el establecimiento fue continuo Jorge Meis

El nuevo modelo “Tienda 9” de Mercadona aterrizó ayer en Galicia y lo hizo en Ferrolterra. Y es que el gigante valenciano escogió el establecimiento de A Gándara, que permaneció cerrado los últimos dos meses para adaptarse a este nuevo paradigma, para estrenar en la comunidad autónoma este cambio de estrategia.

La “Tienda 9”, como se recordará, busca alcanzar una gestión más eficiente de los locales al tiempo que se ofrece un servicio más dinámico a los clientes, apostando por una reorganización de las secciones y la concentración en un único punto del área de elaborados. La estrategia, de este modo, parece estar funcionando, tal y como atestigua el continuo flujo de clientes que se pudo ver en el supermercado naronés a lo largo de todo el día.

Protesta de la parte social a las puertas del establecimiento Jorge Meis

No obstante, la reapertura también estuvo marcada por el acto de protesta convocado a las puertas del establecimiento por parte del sindicato CIG. La acción reivindicativa, como explicó días atrás la parte social, respondía precisamente a la falta de información sobre este nuevo modelo de negocio –se solicitó meses atrás, sin respuesta– y al impacto que tendrá en los empleados a nivel de despidos, carga de trabajo y salarios.