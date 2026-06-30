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Narón

Los dos primeros cursos del programa formativo municipal contaron con casi 40 personas

La alcaldesa, la concelleira de Formación y el  coordinador del centro Irmás Froilaz entregaron los diplomas a los participantes

Redacción
30/06/2026 19:45
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Este año, Narón ofrecerá 18 acciones formativas para 255 personas
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La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, la concelleira de Formación, Natalia Hermida, y el coordinador del centro Irmás Froilaz, Ángel Martínez, entregaron este martes los diplomas de los dos primeros cursos del ‘Programa Municipal de Formación 2026’.

Concretamente, fueron 39 las personas que obtuvieron sus correspondientes títulos, 19 en el itinerario de prevención de riesgos laborales y 20 en el de operador de carretillas y plataformas elevadoras.

La primera acción formativa, llevada a cabo entre el 7 de abril y el 5 de mayo, tuvo una duración de 92 horas, centradas especialmente en la seguridad y salud laboral dentro del sector naval, los trabajos en altura y los espacios confinados.

En cambio, el segundo curso –cuyo diploma se entregó a las los dos grupos que participaron entre mayo y junio– permitió expedir dos certificados de Aenor de 20 horas en carretillas elevadoras y de 15 en plataformas elevadoras respectivamente, además de un tercer conjunto del Concello, de 50 horas.

Durante el acto, la alcaldesa felicitó a los participantes. Además, la edila de Formación recordó que este año se impartirán 18 cursos en la localidad, en los que se ofertarán un total de 255 plazas.

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