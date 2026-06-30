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Narón

El Concello de Narón anuncia que la piscina municipal de O Couto se abrirá este viernes

Los abonos ya se pueden adquirir en las oficinas del Padroado de Deportes, en horario de 8.30 a 13.00

Redacción
30/06/2026 19:40
Piscina do Couto cedida
Se podrá acceder al recinto hasta una hora antes de su cierre
Cedida
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El Concello de Narón ha confirmado la fecha de apertura de la piscina municipal de O Couto. Las instalaciones, cuyas obras sufrieron un sinfín de retrasos, comenzarán a recibir a sus bañistas esta misma semana, concretamente el próximo viernes.

El recinto contará con dos horarios distintos. De lunes a viernes, permanecerá abierto de 15.30 a 20.20 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos lo estará de 12.00 a 20.30. Además, se podrá acceder al complejo hasta una hora antes del cierre.

En cuanto a los precios, desde el gobierno local señalan que la entrada diaria costará tres euros a los usuarios mayores de 14 años y 1,50 a los más jóvenes.

Respecto a los abonos mensuales, estos tendrán el mismo criterio de edad, con un coste de 25 euros para los primeros y de 20 para los segundos. Eso sí, las familias podrán adquirir uno de 40 euros si presentan fotocopiia del tutor, volante de empadronamiento colectivo y los datos de todos los integrantes.

El Concello recuerda que las entradas se encuentran disponibles en tres lugares distintos: la propia piscina de O Couto, las oficinas del Complexo Polideportivo Municipal da Gándara y en la cuarta planta del edificio consistorial, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.00 horas.

Por último, en caso de querer un abono, los interesados deberán acudir al Padroado de Deportes, ubicado en el pabellón del barrio naronés.

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