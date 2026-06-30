El Concello de Narón anuncia que la piscina municipal de O Couto se abrirá este viernes

Se podrá acceder al recinto hasta una hora antes de su cierre Cedida

El Concello de Narón ha confirmado la fecha de apertura de la piscina municipal de O Couto. Las instalaciones, cuyas obras sufrieron un sinfín de retrasos, comenzarán a recibir a sus bañistas esta misma semana, concretamente el próximo viernes.

El recinto contará con dos horarios distintos. De lunes a viernes, permanecerá abierto de 15.30 a 20.20 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos lo estará de 12.00 a 20.30. Además, se podrá acceder al complejo hasta una hora antes del cierre.

En cuanto a los precios, desde el gobierno local señalan que la entrada diaria costará tres euros a los usuarios mayores de 14 años y 1,50 a los más jóvenes.

Respecto a los abonos mensuales, estos tendrán el mismo criterio de edad, con un coste de 25 euros para los primeros y de 20 para los segundos. Eso sí, las familias podrán adquirir uno de 40 euros si presentan fotocopiia del tutor, volante de empadronamiento colectivo y los datos de todos los integrantes.

El Concello recuerda que las entradas se encuentran disponibles en tres lugares distintos: la propia piscina de O Couto, las oficinas del Complexo Polideportivo Municipal da Gándara y en la cuarta planta del edificio consistorial, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.00 horas.

Por último, en caso de querer un abono, los interesados deberán acudir al Padroado de Deportes, ubicado en el pabellón del barrio naronés.