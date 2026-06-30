Desde este miércoles se podrán pedir en Narón las ayudas para el material escolar y el comedor del próximo curso

Las ayudas para el servicio de comedor se destinarán a los alumnos de centros concertados AEIG

El Concello de Narón anunció que este miércoles se abre el plazo para las familias interesadas en pedir las ayudas destinadas a costear los gastos de material escolar y comedor del curso 2026-2027. Además, el ejecutivo local también recordó que se podrán solicitar hasta el próximo 30 de abril.

En concreto, los primeros aportes pretenden facilitar el acceso a los libros y otros útiles que precisen los estudiantes del municipio que estén matriculados en el segundo ciclo de Infantil, así como en Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional o Educación Secundaria de Adultos.

En cuanto a los segundos, estos permitirán sufragar el coste del comedor en los centros concertados de la localidad. No obstante, en ambos casos, la cuantía se concederá según la renta familiar.

Por su parte, la concelleira de Ensino, Olga Ameneiro, subrayó la importancia de las ayudas, pues aseguró que cada curso supone “un esforzo económico importante para moitos fogares”.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes en el Rexistro Xeral del Concello. Para más información, pueden consultar el Rexistro Xeral de Entrada y el Servizo Sociocomunitario Municipal.