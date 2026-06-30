Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Dando la Nota despidió su curso con música en el Pazo da Cultura de Narón

El centro fundado por la pedagoga Marta García Nieto mostró el talento de sus alumnos en un concierto que comenzó a las 19.00 horas

Redacción
30/06/2026 20:34
Pazo da Cultura festival de fin de curso de la academia de música Dando la Nota
El alumnado interpretó canciones de diferentes géneros
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La academia ferrolana aprovechó la jornada del martes para celebrar por todo lo alto su tradicional concierto de fin de curso. La cita, que comenzó alrededor de las siete de la tarde en el edificio cultural, contó con la participación y el talento de todos los alumnos y alumnas del centro, fundado hace ocho años por la pedagoga Marta García Nieto.

Dando la Nota, calidade e diversión na educación musical de Ferrol

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620