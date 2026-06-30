Narón
Dando la Nota despidió su curso con música en el Pazo da Cultura de Narón
El centro fundado por la pedagoga Marta García Nieto mostró el talento de sus alumnos en un concierto que comenzó a las 19.00 horas
La academia ferrolana aprovechó la jornada del martes para celebrar por todo lo alto su tradicional concierto de fin de curso. La cita, que comenzó alrededor de las siete de la tarde en el edificio cultural, contó con la participación y el talento de todos los alumnos y alumnas del centro, fundado hace ocho años por la pedagoga Marta García Nieto.