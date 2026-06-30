Dando la Nota despidió su curso con música en el Pazo da Cultura de Narón

El alumnado interpretó canciones de diferentes géneros Jorge Meis

La academia ferrolana aprovechó la jornada del martes para celebrar por todo lo alto su tradicional concierto de fin de curso. La cita, que comenzó alrededor de las siete de la tarde en el edificio cultural, contó con la participación y el talento de todos los alumnos y alumnas del centro, fundado hace ocho años por la pedagoga Marta García Nieto.