Narón se sumó a los actos en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela

La localidad quiso mostrar su solidaridad con el país caribeño Cedida

El Concello de Narón participó este lunes al mediodía en el minuto de silencio guardado en memoria a las víctimas de los terremotos registrados en el Venezuela el pasado miércoles.

El acto, convocado por la FEMP en la entrada del edificio consistorial, contó con la presencia de varios miembros del equipo de gobierno local, así como de la oposición. Además, también acudieron algunos venezolanos residentes en el municipio, donde suponen la segunda nacionalidad extranjera más presente, con alrededor de 400 personas.

“Hoxe Narón detense un minuto para acompañar á dor dun pobo irmán”, declaró la alcaldesa, Marián Ferreiro. Mediante este gesto, el ejecutivo naronés se suma al luto institucional compartido por los ayuntamientos de toda España, que han querido mostrar durante estos días su solidaridad al país caribeño.

Según los últimos datos, los dos seísmos –de magnitud 7,2 y 7,5–, han provocado la muerte de miles de ciudadanos, especialmente en los estados de Yaracuy y La Guaira. Más allá de los miles de heridos y desaparecidos y de los cientos de edificios derrumbados, el balance de víctimas mortales supera las 1.400 personas, pero según las autoridades, estas cifras podrían aumentar en los próximos días.

Mientras tanto, los equipos de rescate, entre los que se encuentran algunos procedentes de Ferrolterra y otros lugares del mundo, continúan trabajando en las zonas más afectadas por los seísmos más destructivos que ha sufrido el Estado venezolano en más de un siglo. Debido a esta catástrofe, ONGs como Unicef están realizando campañas de donación para enviar ayuda humanitaria al país.