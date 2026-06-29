Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El parque de Freixeiro volverá a ser el lugar elegido para la Feira da Cervexa de Narón

La cita comenzará el próximo jueves a las 19.00 horas y contará con música en directo, food trucks e hinchables

Redacción
29/06/2026 19:31
Feria de la cerveza artesana de Narón
La fiesta acabará el domingo con Atómica DJ y tres concursos
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los cerveceros de Narón están de enhorabuena: el próximo jueves, día 2 de julio, el Concello organizará la Feira da Cervexa. El evento, que comenzará a las 19.00 horas y finalizará el domingo a las 20.00, celebrará su segunda edición en el parque de Freixeiro. Según el gobierno local, la oferta de bebidas será mayor a la del año anterior, con más de 60 variedades artesanales, elaboradas por compañías como Tajo Brew, Orgullo, The One Beer, Lupia y Bacterio Brewing Co., entre otras.

Más allá del principal protagonista del festival, el recinto contará con una zona de hinchables y un programa de talleres infantiles, todos ellos gratuitos: uno de creación de mariposas (viernes a las 19.30 horas), uno de chapas (sábado a las 18.00) y otro de marcapáginas (domingo a las 17.30). La concelleira de Festas, Mar Gómez, subrayó el “carácter familiar” de la cita y aseguró que el objetivo del ejecutivo naronés es que la feria “sexa un punto de encontro para todas as idades, onde os máis pequenos teñan o seu propio espazo de xogo mentres as familias gozan da música e da gastronomía”.

Los primeros artistas que actuarán en el parque serán los rockeros Plan de Fuga, que se subirán al escenario el jueves, alrededor de las 21.00 horas. El viernes y el sábado, a las 22.00, el cartel continuará con las bandas Milómanos y Black Jack. Por último, el domingo será el turno de Atómica DJ, que comenzará su sesión a las 20.00.

En cuanto a la comida, el área dispondrá de un total de siete food trucks, en los que el público podrá disfrutar de platos venezolanos, tex-mex, hambuguesas gourmet, pizzas, salchichas alemanas y dulces.

Aparte de estas propuestas, el evento incluirá la celebración de dos sesiones Beer-Mú, una el viernes y otra el sábado; ambas de 14.00 a 15.30 horas. Finalmente, la fiesta terminará el domingo a las 21.00 con los concursos a la mejor etiqueta, cerveza y gastroneta de la feria.

Indalecio Llago y Mar Gómez, con el cartel del evento

La Festa da Alteada regresará el próximo domingo 5 de julio al paseo marítimo de Xuvia

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620