El parque de Freixeiro volverá a ser el lugar elegido para la Feira da Cervexa de Narón

La fiesta acabará el domingo con Atómica DJ y tres concursos Emilio Cortizas

Los cerveceros de Narón están de enhorabuena: el próximo jueves, día 2 de julio, el Concello organizará la Feira da Cervexa. El evento, que comenzará a las 19.00 horas y finalizará el domingo a las 20.00, celebrará su segunda edición en el parque de Freixeiro. Según el gobierno local, la oferta de bebidas será mayor a la del año anterior, con más de 60 variedades artesanales, elaboradas por compañías como Tajo Brew, Orgullo, The One Beer, Lupia y Bacterio Brewing Co., entre otras.

Más allá del principal protagonista del festival, el recinto contará con una zona de hinchables y un programa de talleres infantiles, todos ellos gratuitos: uno de creación de mariposas (viernes a las 19.30 horas), uno de chapas (sábado a las 18.00) y otro de marcapáginas (domingo a las 17.30). La concelleira de Festas, Mar Gómez, subrayó el “carácter familiar” de la cita y aseguró que el objetivo del ejecutivo naronés es que la feria “sexa un punto de encontro para todas as idades, onde os máis pequenos teñan o seu propio espazo de xogo mentres as familias gozan da música e da gastronomía”.

Los primeros artistas que actuarán en el parque serán los rockeros Plan de Fuga, que se subirán al escenario el jueves, alrededor de las 21.00 horas. El viernes y el sábado, a las 22.00, el cartel continuará con las bandas Milómanos y Black Jack. Por último, el domingo será el turno de Atómica DJ, que comenzará su sesión a las 20.00.

En cuanto a la comida, el área dispondrá de un total de siete food trucks, en los que el público podrá disfrutar de platos venezolanos, tex-mex, hambuguesas gourmet, pizzas, salchichas alemanas y dulces.

Aparte de estas propuestas, el evento incluirá la celebración de dos sesiones Beer-Mú, una el viernes y otra el sábado; ambas de 14.00 a 15.30 horas. Finalmente, la fiesta terminará el domingo a las 21.00 con los concursos a la mejor etiqueta, cerveza y gastroneta de la feria.