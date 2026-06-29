El Concello de Narón reforzará la gestión de los residuos orgánicos con el reparto de kits de compostaje

Los interesados deberán contactar con el Consistorio Teri Campos

El gobierno naronés anunció este lunes que ha adquirido medio centenar de kits de compostaje doméstico para repartirlos entre los vecinos de la localidad que estén interesados en contar con uno de ellos en sus respectivos hogares.

La iniciativa, impulsada por el Concello en colaboración con Urbaser, pretende fomentar una gestión eficiente de la materia orgánica generada en las viviendas del municipio. En definitiva, el objetivo principal es que los habitantes tengan la posibilidad de transformar dicho tipo de residuos en un fertilizante natural para utilizarlo en sus jardines, huertas o plantas ornamentales.

Concretamente, el kit incluye un compostero, una red antirroedores y un removedor, así como un caldero y una guía que explica, paso a paso, cómo llevar a cabo el proceso.

Por su parte, el concelleiro de Medio Ambiente, Manuel Ramos, señaló que la propuesta permite avanzar “cara a un modelo de xestión de residuos máis sustentable”y afirmó que desde el ejecutivo local quieren seguir acercando a los vecinos “ferramentas que faciliten estes hábitos no día a día”. Los interesados deberán contactar con los Servizos Básicos del Concello o acudir a sus instalaciones. Para más información, pueden llamar al teléfono 981 397 007.