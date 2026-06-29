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Narón

Dando la Nota celebrará este martes su festival de fin de curso en el Pazo da Cultura de Narón

El centro fundado por la pedagoga Marta García Nieto comenzará los conciertos a las 19.00 horas

Redacción
29/06/2026 19:19
Pazo da cultura Narón
Las entradas tienen un precio de seis euros
Daniel Alexandre
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El Pazo da Cultura de Narón continuará este martes su programación que, al igual que todos los años, se orienta especialmente a la organización de todo tipo de eventos relacionados con el teatro, el baile y la música.

En esta ocasión, el recinto abrirá sus puertas para acoger la celebración del festival de fin de curso de Dando la Nota. La academia, fundada en 2018 por la pedagoga Marta García Nieto, hará suyo el escenario del edificio con un único objetivo: mostrar al público el trabajo que han estado realizando tanto los alumnos y alumnas como el propio profesorado a lo largo de este año.

Tras varias semanas de ensayos, el esfuerzo dará sus frutos con las actuaciones en directo previstas para la tarde de este martes, en la que estarán presentes los padres y madres de buena parte del alumnado, pues algunas de las clases están orientadas a niños y niñas de entre cinco y seis años de edad.

Aparte de un largo y variado repertorio, otro elemento que formará parte de la cita será, como no podría ser de otra manera, la pasión por la música. Por último, desde el Padroado da Cultura de Narón recuerdan que la gala de fin de curso comenzará a las 19.00 horas y que las entradas tendrán un precio de seis euros.

Dando la Nota, calidade e diversión na educación musical de Ferrol

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