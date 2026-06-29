Boccia inclusiva en A Gándara de la mano de la ASCM

Jornada de Boccia organizada por la Asociación Sociocultural ASCM Jorge Meis

La asociación sociocultural celebró este lunes en el Pavillón da Mocidade una jornada gratuita de esta modalidad deportiva, que combina elementos como la precisión y la estrategia, entre otros. El objetivo de la iniciativa, titulada ‘Ven a probala! A boccia é para ti’, fue fomentar la participación de personas con discapacidad intelectual en actividades físicas.