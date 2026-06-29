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Narón

Boccia inclusiva en A Gándara de la mano de la ASCM

Bajo el lema ‘Ven a probala! A boccia é para ti!’, la asociación reunió a varios participantes con discapacidad intelectual, que se animaron a probar esta modalidad deportiva

Redacción
29/06/2026 20:38
jornada de Boccia organizada por la Asociación Sociocultural ASCM
Jornada de Boccia organizada por la Asociación Sociocultural ASCM
Jorge Meis
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La asociación sociocultural celebró este lunes en el Pavillón da Mocidade una jornada gratuita de esta modalidad deportiva, que combina elementos como la precisión y la estrategia, entre otros. El objetivo de la iniciativa, titulada ‘Ven a probala! A boccia é para ti’, fue fomentar la participación de personas con discapacidad intelectual en actividades físicas.

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