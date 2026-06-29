Narón
Boccia inclusiva en A Gándara de la mano de la ASCM
Bajo el lema ‘Ven a probala! A boccia é para ti!’, la asociación reunió a varios participantes con discapacidad intelectual, que se animaron a probar esta modalidad deportiva
La asociación sociocultural celebró este lunes en el Pavillón da Mocidade una jornada gratuita de esta modalidad deportiva, que combina elementos como la precisión y la estrategia, entre otros. El objetivo de la iniciativa, titulada ‘Ven a probala! A boccia é para ti’, fue fomentar la participación de personas con discapacidad intelectual en actividades físicas.