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Narón

Nuevo éxito de participación en la ya tradicional sardiñada y churrascada de San Xiao

El buen tiempo acompañó la celebración de esta iniciativa ya consolidada en el calendario estival

Redacción
27/06/2026 23:23
noite de San Xiao (Narón) no centro cívico
El churrasco comenzó a prepararse desde el mismo inicio del evento
Jorge Meis
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La parroquia de San Xiao acogió este sábado su ya tradicional sardiñada y churrascada nocturna, una de las primeras citas gastronómicas y festivas de referencia de la temporada estival en la comarca de Ferrolterra.

El evento, que un año más logró atraer a centenares de vecinos y visitantes, arrancó a las siete de la tarde en el centro cívico del área con el encendido de las brasas para la elaboración de los menús –que consistía en churrasco y chorizo criollo más una sardina “de agasallo”, si bien estas últimas podían comprarse por separado–, así como con la celebración de talleres infantiles y juegos tradicionales para los más pequeños. La parte musical del evento, el otro eje del mismo además de la comida, arrancó una hora más tarde con la primera de las dos actuaciones de Álex Rodríguez.

noite de San Xiao (Narón) no centro cívico
Una de las propuestas infantiles
Jorge Meis

Fue precisamente a partir de esta actuación cuando el flujo de participantes comenzó a aumentar, preparándose el ambiente para la cena popular. Coincidiendo con el ágape, en torno a las 21.00 horas, arrancó el segundo concierto, en este caso con un tono más tradicional, de la mano del Grupo de Gaitas del Padroado de Cultura de Narón, que ofreció un repertorio seleccionado con cuidado en el que no faltaron sorpresas.

Siguiendo esta fórmula, pero modernizándola, la formación dio paso a Irmaus da Raia Seca, con un estilo muy marcado que desde el Concello se definió como “unha fusión de tradicións galego-portuguesas”; a quienes siguieron De Ninghures, uno de los grupos emergentes más importantes de la escena folk actual.

El encargado de cerrar la velada fue nuevamente Álex Rodríguez, ahora ya con un público totalmente entregado.

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