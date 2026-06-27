El PP carga contra el Concello de Narón por la falta de información sobre la piscina de O Couto

El equipamiento deportivo será inaugurado en cuestión de días Jorge Meis

El grupo municipal del Partido Popular de Narón cargó esta semana contra el gobierno de TEGA por la aprobación en el pleno ordinario de junio, con el apoyo del BNG, de una modificación de la ordenanza fiscal en relación a la futura piscina de O Couto. En este sentido, las críticas de los populares están centradas en el hecho de que se dio luz verde a la medida sin contar con un informe económico-financiero específico de estas instalaciones, presentándose en su lugar uno genérico de todos los recintos deportivos del ayuntamiento.

A través de un comunicado, el portavoz de la formación, Germán Castrillón, calificó la decisión de sacar adelante esta modificación sin el mencionado documento de una “irresponsabilidad”, al tiempo que censuró al BNG por apoyar una propuesta “contraria a los principios de transparencia y buena gestión”. En este sentido, el representante incidió en que la alegación que presentó su grupo a la iniciativa no buscaba “cuestionar la utilidad de la nueva piscina ni la conveniencia de ampliar los servicios deportivos municipales”, sino únicamente reclamar mayor información en cuestiones como los gastos que supondrá este equipamiento.

Asimismo, Castrillón Permuy recordó que dicho informe económico-financiero es un requisito “que figura expresamente recogido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

Por otro lado, el popular aprovechó la coyuntura para afear nuevamente al gobierno local el desarrollo de las obras de esta infraestructura, recordando que el contrato para su construcción acumula ya nueve prórrogas, lo que se traduce en un retraso general de unos tres años.