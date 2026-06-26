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Narón

Odeón albergará este sábado la XXXIV edición del Torneo de Ajedrez Universitario

La competición comenzará a las 17.00 horas y otorgará cuatro premios: tres para los primeros clasificados y uno para el campeón del año pasado

Redacción
26/06/2026 21:22
Torneo Universitario de ajedrez en Odeón
La competición tendrá lugar en la Praza de Eventos del centro comercial
Jorge Meis
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El centro comercial Odeón continúa su programación este sábado, pero en esta ocasión se tratará de una propuesta centrada en la estrategia. En concreto, la Praza de Eventos del complejo albergará, un año más, el ‘Torneo Blitz de Ajedrez Universitario’. La competición, organizada por la Asociación de Estudiantes de la UDC y el Club de Iniciativas Deportivas Universitarias, celebrará por la tarde su trigesimocuarta edición con un máximo de 32 participantes.

Los jugadores, que deberán inscribirse previamente en la web de Xadrez Universitario, se batirán en una serie de duelos mediante el sistema suizo. Es decir, el campeonato se dividirá en cinco rondas, con un ritmo de cinco minutos y tres segundos. Por otro lado, desde la organización señalan que las opciones para desempatar serán sorteadas tras el último turno.

Finalmente, en cuanto a los horarios del torneo, recuerdan que el acto de presentación será a las 17.00 horas y terminará a las 17.25. Después, entre las 17.30 y las 18.45, se desarrollará la competición. Una vez finalizada, se procederá a la entrega de trofeos: tres para los primeros clasificados y uno para el mejor miembro de la Universidade da Coruña, que será el campeón de la edición celebrada el año pasado.

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