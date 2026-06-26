Las obras en el barrio naronés de A Solaina dejarán de afectar al tráfico en los próximos días

Se podrá salir del barrio por la avenida de A Solaina y la calle Pontevedra AEIG

El Concello de Narón informa de que, debido a los trabajos de pavimentación que se están realizando desde el pasado jueves en A Solaina, la reordenación del tráfico en el barrio se mantendrá hasta finales de este mes. Por tanto, según el Consistorio, la previsión es que la intervención finalice antes de que comience julio.

Concretamente, el proyecto de mejora del firme se está llevando a cabo en las calles Cristóbal Colón y Martín Códax. En consecuencia, el gobierno local ha decidido reorganizar el tránsito de vehículos en la zona, estableciendo que se podrá entrar al barrio por las calles Mestre Mateo y Francisco Pizarro. Desde el ejecutivo naronés piden disculpas a los vecinos y vecinas por las molestias que puedan ocasionar las obras acometidas en la zona.

Por último, también en materia urbanística, el pleno municipal del jueves finalizó con la aprobación de una moción presentada por el PP, en la que solicitó mejorar la seguridad peatonal de la calle Camiño do Pino, ubicada en el barrio de O Alto. Asimismo, la propuesta incluye la elaboración de un estudio técnico de movilidad y no descarta la posibilidad de que se habilite una acera o una senda para viandantes.