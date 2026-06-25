Narón
Ritmo en la gala de fin de curso de la Academia All Dance Studio
El Pazo da Cultura acogió la exhibición del alumnado en la tarde de este jueves
La danza fue la protagonista en la jornada de este jueves por la tarde sobre las tablas del Pazo da Cultura de Narón. Y es que las instalaciones albergaron la gala de fin de curso de la academia All Dance Studio.
El alumnado de la escuela dirigida por Adrián López deleitó a los presentes con sus coreografías, poniendo especial hincapié en disciplinas como el hip hop o la danza urbana.
El evento comenzó en torno a las ocho de la tarde, reuniendo a familiares y amigos de los alumnos en una cita marcada por la música y el ritmo.