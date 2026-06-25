Ritmo en la gala de fin de curso de la Academia All Dance Studio

Una de las actuaciones sobre las tablas de Pazo da Cultura Jorge Meis

La danza fue la protagonista en la jornada de este jueves por la tarde sobre las tablas del Pazo da Cultura de Narón. Y es que las instalaciones albergaron la gala de fin de curso de la academia All Dance Studio.

El alumnado de la escuela dirigida por Adrián López deleitó a los presentes con sus coreografías, poniendo especial hincapié en disciplinas como el hip hop o la danza urbana.

All Dance Studio ofrecerá su espectáculo de fin de curso en el Pazo da Cultura de Narón Más información

El evento comenzó en torno a las ocho de la tarde, reuniendo a familiares y amigos de los alumnos en una cita marcada por la música y el ritmo.