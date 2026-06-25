Los levantamientos de reparos y los modificados de crédito protagonizan el pleno de Narón

Un momento de la sesión plenaria de este mes de junio Daniel Alexandre

Cerca de cuatro horas fueron necesarias para sacar adelante los 33 puntos de la orden del día que componían el pleno correspondiente al mes de junio en el Concello de Narón.

La sesión estuvo protagonizada por una decena de propuestas de levantamiento de reparos suspensivos y por aprobaciones de expedientes de modificación de crédito, por un valor conjunto superior a los siete millones de euros, que levantaron el debate entre el gobierno de Terra Galega y los partidos de la oposición.

Además, la corporación sacó adelante el reglamento de uso del complejo de la piscina de O Couto, que podría abrir sus puertas el próximo mes de julio, así como la ordenanza fiscal nº 13, que regula la utilización de las instalaciones deportivas municipales. Tal y como informa el Consistorio, la entrada diaria costará 1,50 euros para menores de 14 y tres para el resto de usuarios. El abono mensual será de 20 y de 25 euros, respectivamente, ascendiendo a 40 en el caso del de tipo familiar. Los clubes federados de la localidad podrán alquilar la instalación por 2,30 euros la hora o por 12 euros por cada día.

Convenios

Como se mencionó anteriormente, las propuestas para levantar reparos suspensivos ocuparon buena parte de la sesión. La mayor parte de ellas –salvo una relativa a facturas– estaban relacionadas con convenios (con entidades deportivas, el Club de Cazadores A Faísca, las Anpas Galatea y As Aceas, Asfedro, el Centro de Recursos Solidarios de Narón, Cogami, el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y la Asociación Galega de Apicultura). El portavoz del PP, Germán Castrillón, utilizó su turno de palabra para incidir en que estos informes desfavorables “no son cuestión menor” y achacó al ejecutivo de Marián Ferreiro el uso “abusivo” de esta manera de proceder, que demuestra, incide, “unha falta de planificación administrativa”.

Por su parte, el portavoz del ejecutivo, Román Romero, señaló el gran volumen de trámites que padece la administración, que repercute en la gestión del equipo de Gobierno.

El edil socialista Jorge Ulla puso el foco en el “abuso” de los levantamientos de reparos y los contratos menores, mientras que el candidato a la Alcaldía por el BNG, Geno Carballeira, aseguró ser consciente de que “hai moita burocracia”, tirando de retranca para afirmar que “sabemos que calquera trámite para privatizar non vai quedar adiado dous anos”.

En cuanto a los cuatro expedientes de modificación de crédito aprobados, el de mayor cuantía (4,7 millones) recoge las cantidades que se destinarán a saldar la deuda con el vecino municipio de Ferrol por la depuración de aguas.

El de 1,05 millones (financiado mediante un crédito a largo plazo, un aspecto que la oposición afeó al gobierno) se destinará a inversiones como la habilitación de aparcamientos disuasorios en Santa Icía, San Luis y O Ponto o a la ampliación del saneamiento en Ferrerías; mientras que un tercero de 1,2 irá a parar a gastos de personal y la redacción del Plan de Accesibilidade Universal, entre otros. Por último, 800.000 euros se emplearán en la realización de las auditorías previas necesarias de cara a las liquidación de Cosma –cuyo periodo de gestión culmina en junio del próximo año–. Sobre estas cuestiones, PP, PSOE y BNG centraron sus críticas al ejecutivo naronés en que dichas inversiones “tiñan que estar incluidas nos presupostos”.

En otro orden de cosas, la corporación suscribió una declaración institucional de la FEMP con motivo del Día Internacional del Orgullo y dio luz verde a cambiar los estatutos de la Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega.