La colisión entre un bus y un coche en O Val deja una herida leve

Imagen del operativo desplegado en la zona de O Val Cedida

Una mujer ha resultado herida en el mediodía de este jueves al impactar con su coche contra un autobús en la parroquia naronesa de O Val, confirman desde el Concello y la Central de Emerxencias del 112 Galicia.

En concreto, la colisión se produjo a las 12.51 horas en el kilómetro 5,500 de la AC-116, cuando el bus, que iba vacío e salía de la gasolinera, impactó contra el turismo, que iba en su trasera.

Accidente en O Val Cedida

Hasta el punto acudió Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuó a la conductora con heridas, en principio, leves y relacionadas con dolor de espalda. Asimismo, se desplegaron los bomberos de Narón con dos vehículos y la Guardia Civil de Tráfico.