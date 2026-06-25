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Narón

La colisión entre un bus y un coche en O Val deja una herida leve

El suceso se produjo poco antes de la una de este jueves

Redacción
25/06/2026 13:43
Imagen del operativo desplegado en la zona de O Val
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Cedida
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Una mujer ha resultado herida en el mediodía de este jueves al impactar con su coche contra un autobús en la parroquia naronesa de O Val, confirman desde el Concello y la Central de Emerxencias del 112 Galicia.

En concreto, la colisión se produjo a las 12.51 horas en el kilómetro 5,500 de la AC-116, cuando el bus, que iba vacío e salía de la gasolinera, impactó contra el turismo, que iba en su trasera. 

Accidente en O Val
Accidente en O Val
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Hasta el punto acudió Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuó a la conductora con heridas, en principio, leves y relacionadas con dolor de espalda. Asimismo, se desplegaron los bomberos de Narón con dos vehículos y la Guardia Civil de Tráfico.

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