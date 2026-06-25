Narón
La colisión entre un bus y un coche en O Val deja una herida leve
El suceso se produjo poco antes de la una de este jueves
Una mujer ha resultado herida en el mediodía de este jueves al impactar con su coche contra un autobús en la parroquia naronesa de O Val, confirman desde el Concello y la Central de Emerxencias del 112 Galicia.
En concreto, la colisión se produjo a las 12.51 horas en el kilómetro 5,500 de la AC-116, cuando el bus, que iba vacío e salía de la gasolinera, impactó contra el turismo, que iba en su trasera.
Hasta el punto acudió Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuó a la conductora con heridas, en principio, leves y relacionadas con dolor de espalda. Asimismo, se desplegaron los bomberos de Narón con dos vehículos y la Guardia Civil de Tráfico.