El Jazz de Ría de este año festeja el centenario del nacimiento de Miles Davis

Presentación del Jazz de Ría, este jueves, en Narón Jorge Meis

El Jazz de Ría cumple diez años y reunirá desde el 12 al 16 de agosto a diferentes agrupaciones que actuarán con un nexo argumental común: la fascinante historia de conexión entre Miles Davis y el ‘chifro’ de un afilador ourensano, que reinterpretó con su trompeta.

La programación de este festival de verano, que se desarrolla en distintos escenarios de cuatro municipios de Ferrolterra, se presentó ayer en el Café Teatro del Pazo da Cultura con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y los regidores de Neda, Ángel Alvariño; Cedeira, Pablo Diego Moreda, y Valdoviño, Alberto González, así como de la diputada de Plans provinciais de la Diputación, Cristina García, entre otros responsables de la organización.

Fue la directora del festival, Aitana Cuétara, la encargada de desmadejar el contenido del evento, poniendo en valor la trayectoria del festival Jazz na Ría y su carácter itinerante antes de explicar unos contenidos que giran en torno a una efeméride de relevancia para la historia de la música, el centenario del nacimiento de Miles Davis, una de las figuras fundamentales del jazz del siglo XX y que, además, tiene una vinculación “dun xeito fascinante”, como explicaron en el acto de presentación, con la tradición musical gallega. De este modo, el hilo conductor será la relación de Davis con el instrumento empleado por un afilador ourensano, el ‘chifro’.

Davis y el afilador

La historia se remonta al recorrido que en el año 1952 hizo el etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax a Galicia, grabadora en mano, para documentar expresiones de tradición oral. En San Miguel do Campo, Ourense, registró al afilador y capador José María Rodríguez interpretando con su ‘chifro’ una melodía asociada a su oficio y que es el sonido con el que estos profesionales anunciaban su llegada a los pueblos.

Años después, la grabación se incluye en archivos musicales y Miles Davis la reinterpreta con su trompeta al principio de ‘The pan piper’, el tema del álbum ‘Sketches of Spain’. Es de este modo como un oficio tan tradicional gallego como el de afilador suena en una de las obras de jazz más conocidas mundialmente.

De hecho, esta será por ello la edición más internacional de la cita, puesto que los conciertos traerán a la comarca a músicos de Cuba, Argentina, Perú, Palestina, Irlanda y Estados Unidos, avanzó este jueves Cuétara en la presentación.

Programa

El contenido musical comienza el 12 de agosto en Cedeira, con la inauguración oficial en el mirador de San Antón, coincidiendo con la observación del eclipse y con el pinchadiscos DJML y el concierto de Xabier Díaz. El día 13 el festival se traslada a Valdoviño, con la ruta Balcóns ao Atlántico y la intervención de Marina Vigo, Luis Bolón & Sandra Pérez en el Castro do Rodo. Por la noche, en la playa de O Baleo, actuarán Alejandro y María Laura –Perú–.

El día 14, en Narón, el Pazo acogerá el concierto de ‘En­semble 100xMiles’ y el sábado, además de una visita guiada por Quico Cadaval al monasterio de O Couto, habrá en el parque Río Freixeiro una jornada completa de conciertos: Sarah Dowling meets Michael Hanan Trío, Albert Cirera & Tres Tambors y Yosvany Terry Quartet.

El domingo 16 será la clausura en Neda, en la ribera de San Nicolás, con el concierto de Manu Sija como broche final de cinco días de música y recorridos por distintos espacios de la Costa Ártabra.