Cerca de 80 familias de Narón fueron atendidas este mes en las mesas sobre el acoso escolar

Una de las mesas informativas Concello

El Concello de Narón ha completado un nuevo ciclo de las mesas informativas sobre el acoso escolar, un recurso que ofreció asesoramiento directo a cerca de 80 familias en diversos espacios públicos de la localidad.

Las citas se llevaron a cabo los pasados, 4, 5, 12, 18 y 19 de junio en el paseo marítimo de Xuvia, en A Gándara, Río Freixeiro, A Solaina y la plaza de Galicia. Desde el ejecutivo naronés explican que el perfil de las personas que se acercaron hasta estos puestos fue mayoritariamente femenino, de un 80 frente a un 20%.

Casi la mitad de los consultados reconoció no tener información suficiente sobre el problema, mientras que el 61% mostró su interés por conocer datos específicos sobre el mismo. Los indicadores que permiten detectar el acoso escolar o las claves para comprender este fenómeno entre los menores centraron las consultas realizadas.