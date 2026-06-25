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Narón

Cerca de 80 familias de Narón fueron atendidas este mes en las mesas sobre el acoso escolar

El 80% de las personas que se acercaron a estos puntos fueron mujeres

Redacción
25/06/2026 22:05
Una de las mesas informativas
Una de las mesas informativas
Concello
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El Concello de Narón ha completado un nuevo ciclo de las mesas informativas sobre el acoso escolar, un recurso que ofreció asesoramiento directo a cerca de 80 familias en diversos espacios públicos de la localidad.

Las citas se llevaron a cabo los pasados, 4, 5, 12, 18 y 19 de junio en el paseo marítimo de Xuvia, en A Gándara, Río Freixeiro, A Solaina y la plaza de Galicia. Desde el ejecutivo naronés explican que el perfil de las personas que se acercaron hasta estos puestos fue mayoritariamente femenino, de un 80 frente a un 20%.

Casi la mitad de los consultados reconoció no tener información suficiente sobre el problema, mientras que el 61% mostró su interés por conocer datos específicos sobre el mismo. Los indicadores que permiten detectar el acoso escolar o las claves para comprender este fenómeno entre los menores centraron las consultas realizadas.

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