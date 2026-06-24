El PP naronés exige que el Concello mejore la seguridad peatonal de la calle Camiño do Pino

La formación afirma que las condiciones de la calle son inseguras Cedida

El Partido Popular de Narón denuncia el estado en el que se encuentra la calle Camiño do Pino. Concretamente, señala que el área ubicada entre la calle do Edreiro y la zona más apartada de la calle Fonte de Neixa, hasta la altura del aparcamiento, muestra “importantes deficiencias en materia de seguridad” para los peatones.

Según la formación, la vía cuenta con una anchura muy limitada y, ante la falta de aceras, los viandantes se ven obligados a desplazarse por la propia carretera, compartiendo espacio con los vehículos que transitan por la calle naronesa.

Por su parte, el líder de los populares, Germán Castrillón, asegura que se trata de una zona que sirve de acceso a servicios esenciales y lamenta que esta se encuentre en “unas condiciones tan inseguras”. Debido a esto, tanto él como su partido acusan al Concello de “pasotismo” y defienden la habilitación de una vereda o un itinerario peatonal que permita mejorar la movilidad en dicho tramo.

Por último, Castrillón pide soluciones al gobierno local, pues considera que la situación es “un peligro” y sostiene que reforzar la seguridad vial en la zona “debe ser algo prioritario” y que tanto los automóviles como los vecinos “no pueden seguir ocupando el mismo espacio”.