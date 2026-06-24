El pleno de Narón retomará las votaciones para aprobar las modificaciones de crédito

La sesión comenzará a las 9.30 horas Cedida

El Concello de Narón celebrará este jueves, a las 9.30 horas, su pleno ordinario. Aparte de otros asuntos, el ejecutivo local volverá a proponer varias modificaciones de crédito, entre las que se encuentran las dos criticadas y frenadas por la oposición el mes pasado, que suman 8,2 millones de euros.

Tanto el Partido Popular como el BNG y el PSdeG-PSOE mostraron su rechazo y pusieron en tela de juicio la gestión que está llevando a cabo el gobierno de Marián Ferreiro. No obstante, el portavoz de TEGA, Román Romero, aseguró que las cuentas del Consistorio son estables, con 16 millones de euros en remanentes, de los que siete son de superávit.

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Respecto a las mociones que presentarán los partidos, algunas de ellas llevarán la firma del PP, tanto en materia de urbanismo como de servicios. En este último caso, los populares propondrán que se modifique el reglamento del servicio municipal de agua. El objetivo es, entre otros aspectos, que la normativa se adapte a las fugas accidentales que sufrieron algunos vecinos en los últimos años.

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Por otro lado, el BNG registró una para solicitar un sistema público que permita seguir y planificar las tareas de desbroce y limpieza viaria en la zona rural, y otra que se centrará en, según los nacionalistas, la defensa de los trabajadores gallegos ante la criminalización de las bajas laborales por parte de la Xunta.

Finalmente, en cuanto al PSdeG-PSOE, el grupo liderado por Jorge Ulla pedirá al Concello naronés la reconversión de la Escola de Participación Cidadá en una oficina de gestión integral para las asociaciones locales. Además, también propondrá la revisión de su contrato administrativo vigente.