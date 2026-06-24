El Australian celebrará sus 20 años el próximo sábado con comida, sorteos y conciertos

El restaurante festejará su aniversario con una programación variada Cedida

En los alrededores del centro comercial Odeón, más concretamente en la Rúa Cataluña, son varios los establecimientos hosteleros ubicados en la zona que reciben a clientes, ya sea para tomar un café, desayunar, comer o cenar. Un ejemplo de estos locales es el restaurante Australian, que el próximo sábado celebrará su vigésimo aniversario con una programación variada.

La cita, bautizada como ‘La resaca de los 20 años’ comenzará a las 13.00 horas con la instalación de dos puestos que traerán las propuestas gastronómicas más típicas de Galicia: pulpo y churrasco.

Pero no habrá sólo comida, pues también se celebrarán varios sorteos. Aparte de tickets valorados en 50 euros para comer en el local, los participantes también podrán conseguir dos vales de estética, una reserva para dos personas en las Cabañas del Bosque (Outes), una cata de vinos de la Bodega Regina Viarum, un par de entradas para visitar el parque temático Puy Du Fou de Toledo o mil euros en efectivo, entre otros premios.

Más allá de todo esto, el evento contará con la actuación en directo de varios grupos y artistas, como son La Promesa, Crazy, DJ Jossy, Nuevo Plan y Malditos Pendejos.