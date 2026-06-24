All Dance Studio ofrecerá su espectáculo de fin de curso en el Pazo da Cultura de Narón

Las exhibiciones contarán con la participación de decenas de alumnos Cedida

El Pazo da Cultura de Narón continuará su programación este jueves con una propuesta para todos los amantes de la danza. Concretamente, All Dance Studio llegará al complejo para celebrar por todo lo alto su tradicional gala de fin de curso.

Serán decenas los alumnos y alumnas de la academia de baile, dirigida por Adrián López, que actuarán en el recinto naronés, donde han acudido en multitud de ocasiones para mostrar su talento en el mundo del tercer arte.

Respecto al espectáculo, los jóvenes prometen exhibiciones variadas en cuanto a coreografías, aunque se hará un especial hincapié en los estilos que más se ensayan en la escuela, como son el hip hop, la danza urbana, la bachata o el latino.

Las entradas al evento, que comenzará a las 20.00 y finalizará alrededor de las 22.00 horas, tienen un precio de siete euros. Desde All Dance Studio esperan que tanto los familiares del alumnado como los fans del tercer arte se animen a acudir a la cita. De hecho, la gala organizada el año pasado supuso un éxito por haber conseguido llenar el Pazo da Cultura, un edificio con una capacidad de 900 personas.