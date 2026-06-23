Las rondallas y el churrasco serán los protagonistas de este fin de semana en Piñeiros

La presentación de los eventos se celebró en el Concello Cedida

El Concello de Narón y la Asociación de Veciños de Piñeiros organizarán el próximo fin de semana el Encontro de Rondallas Cidade de Narón, un evento que, un año más, confirmará su consolidación como una de las citas más importantes de la parroquia con la celebración de su duodécima edición.

Concretamente, la iniciativa se desarrollará en la zona del campo de la fiesta, junto a la iglesia, y comenzará a las 17.00 horas. Según fuentes municipales, serán un total de cuatro las agrupaciones que participarán: Añoranzas, Só Elas, Lucero del Alba y Bohemios.

Durante el acto de presentación, que tuvo lugar en el Consistorio, la concelleira de Festas, Mar Gómez, afirmó que la propuesta “xa é unha referencia na programación festiva” de la localidad, así como una “mostra do importante labor que realizan as entidades veciñais para manter vivas tradicións moi arraigadas na nosa cidade”. Por su parte, el presidente de la asociación vecinal, Francisco José Pita, se mostró optimista respecto a la acogida que va a tener el evento.

Ya el domingo, la actividad del fin de semana continuará a las 14.00 horas con la XIX Festa do Churrasco, que estará amenizada por Alberto Bellón y su sesión de baile y el XXII Encontro de Bandas de Gaitas “Memorial Lolete”, que contará con los grupos San Pantaleón das Viñas, Rosalía de Vilaboa y Agarimo de Catabois.

Finalmente, desde la Asociación de Vecinos de Piñeiros recuerdan que los tickets para disfrutar de la churrascada ya están a la venta.