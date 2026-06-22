Odeón entrega 200 ramos para celebrar “la noche más mágica del año”

Entrega de los ramos Daniel Alexandre

El Centro Comercial Odeón anunció que continuará manteniendo las tradiciones con sus clientes. En este sentido, informó de que este martes, 23 de junio, entregará los típicos ‘Ramitos de San Juan’ a todas aquellas personas que se aproximen hasta el stand de la plaza de eventos de las instalaciones.

El reparto comenzará a partir de las once de la mañana y para hacerse con uno de los 200 ramos que se pondrán a disposición de la ciudadanía, solamente habrá que presentar un ticket de compra de esa jornada por un importe mínimo de diez euros.

Desde el centro comercial naronés recuerdan que la tradición de hacer ramos de flores para celebrar esta festividad “es una costumbre para atraer la suerte”.

A este respecto, la gerencia apunta que estas flores “se dejan macerar en agua la noche del 23 de junio y, a la mañana siguiente, servirá para lavarse la cara, manteniendo así la luminosidad de la piel”. Cabe señalar que esta tradición milenaria ha pasado de generación en generación, “y se concibe como un ritual para atraer la suerte y la belleza”, indican desde Odeón.