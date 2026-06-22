Narón geolocaliza un total de 547 hogueras para San Juan y San Pedro

Captura de pantalla del visor habilitado por el Concello Cedida

Un total de 547 comunicaciones para realizar hogueras tanto en la noche de San Juan como en la de San Pedro son las que ha recibido el Ayuntamiento de Narón. De dicha cifra, 542 se corresponden con fogatas en espacios privados, mientras que cinco de ellas se desarrollarán en lugares públicos. La mayor parte de ellas, 544, tendrán lugar en la jornada de mañana martes.

Como cada año, el departamento de Estatística del Consistorio naronés ha geolocalizdo cada una de estas hogueras con el fin de que los servicios de emergencias puedan disponer de toda la información necesaria e inmediata para poder acudir, “coa maior axilidade e precisión posible”, en caso de posibles incidencias.

Aplicación

Así las cosas, el visor da la posiblidad de acceder al punto exacto en el que se prenderá cada fuego. Para ello es necesario introducir cualquiera de estos datos: ubicación de la parcela –calle o referencia catastral–, así como el nombre, apellidos o el teléfono de contacto de la persona que realizó la comunicación, responsable por ende de la hoguera.

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La alcaldesa, Marián Ferreiro, informó a la vecindad por medio de un bando de que en ambas festividades podrán encenderse las lumbres a partir de las ocho de la tarde, debiendo ser extinguidas antes de las tres de la madrugada. La zona en la que se realicen deberá quedar limpia de cualquier residuo y llama.

En cuanto a las dimensiones, estas no podrán exceder los cinco metros de alto ni los tres de diámetro. Las hogueras tendrán que estar alejadas, con un mínimo de 30 metros, de cualquier vivienda, vehículo, instalaciones o tendidos eléctricos, así como de áreas vegetales.

Además, ante las elevadas temperaturas que se prevén para la jornada de la noche de San Juan, el Ayuntamiento incide en la importancia de reforzar todavía más las precauciones habituales. En este sentido, recuerdan la necesidad de vigilar en todo momento las fogatas, disponer de agua u otros medios de extinción a mano y evitar encender las llamas en condiciones de fuerte viento. Cabe señalar que, ante cualquier incidencia, se llame al servicio de emergencias 112.