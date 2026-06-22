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Narón

La Festa da Alteada regresará el próximo domingo 5 de julio al paseo marítimo de Xuvia

El evento, de marcado carácter gastronómico y familiar, acumula un cuarto de siglo de vida

Redacción
22/06/2026 21:38
Indalecio Llago y Mar Gómez, con el cartel del evento
Indalecio Llago y Mar Gómez, con el cartel del evento
Concello
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La vigesimosexta edición de la Festa da Alteada tendrá lugar el próximo 5 de julio en el paseo marítimo de Narón. Así lo anunciaron ayer la edila responsable del departamento, Mar Gómez, y el presidente de la AVV Altea de Xuvia, Indalecio Llago.

La jornada comenzará con una sesión vermú (de 13.00 a 15.00 horas) que dará paso a la gran comida popular, a base de almeja rubia a la marinera, churrasco, sobremesa, café y chupitos; todo ello, indicaron desde el Concello, a precios populares. Los tickets podrán recogerse en la cafetería de la entidad y también es posible reservar a través del teléfono 981 393 561.

Por la tarde habrá música, juegos infantiles tradicionales (de 16.00 a 18.00), la actuación ‘Trasnadas moi serias’ del Mago Martín (de 18.00 a 19.00) y la ya tradicional fiesta de la espuma, a partir de las siete y media de la tarde.

La Festa da Ameixa Rubia de Xuvia, en Narón, ensalzó el producto de la ría agotando los tickets disponibles

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A través desta cita gastronómica e familiar queremos seguir poñendo en valor un produto tan noso como é a ameixa rubia”, señaló la concejala naronesa de Festas, que aprovechó para agradecer el trabajo que llevan a cabo desde la AVV Altea de Xuvia para mantener “unha celebración que xa supera o cuarto de século e que ano tras ano segue a gañar adeptos”.

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