La Festa da Alteada regresará el próximo domingo 5 de julio al paseo marítimo de Xuvia

Indalecio Llago y Mar Gómez, con el cartel del evento Concello

La vigesimosexta edición de la Festa da Alteada tendrá lugar el próximo 5 de julio en el paseo marítimo de Narón. Así lo anunciaron ayer la edila responsable del departamento, Mar Gómez, y el presidente de la AVV Altea de Xuvia, Indalecio Llago.

La jornada comenzará con una sesión vermú (de 13.00 a 15.00 horas) que dará paso a la gran comida popular, a base de almeja rubia a la marinera, churrasco, sobremesa, café y chupitos; todo ello, indicaron desde el Concello, a precios populares. Los tickets podrán recogerse en la cafetería de la entidad y también es posible reservar a través del teléfono 981 393 561.

Por la tarde habrá música, juegos infantiles tradicionales (de 16.00 a 18.00), la actuación ‘Trasnadas moi serias’ del Mago Martín (de 18.00 a 19.00) y la ya tradicional fiesta de la espuma, a partir de las siete y media de la tarde.

La Festa da Ameixa Rubia de Xuvia, en Narón, ensalzó el producto de la ría agotando los tickets disponibles Más información

“A través desta cita gastronómica e familiar queremos seguir poñendo en valor un produto tan noso como é a ameixa rubia”, señaló la concejala naronesa de Festas, que aprovechó para agradecer el trabajo que llevan a cabo desde la AVV Altea de Xuvia para mantener “unha celebración que xa supera o cuarto de século e que ano tras ano segue a gañar adeptos”.