O Val recreó nuevamente las leyendas de Pena Molexa en una de las citas con más arraigo de Narón

Tres jóvenes disfrutan de los juegos populares de por la tarde Daniel Alexandre

O Val vivió este sábado uno de los momentos más esperados cada año con la celebración de la jornada central de la Recreación das Lendas da Pena Molexa, donde la magia regresa a la parroquia de Narón. Tras la andaina realizada en la noche del pasado día 12 con antorchas, que partió del convento de Baltar hasta llegar a los alrededores del monumento megalítico, la zona volvió a llenarse de vida con la amplia programación que el Ayuntamiento planifica cada año para la ocasión junto a la entidad vecinal Os Irmandiños do Val.

Las actividades comenzaron a media tarde con los juegos populares tradicionales, que hicieron las delicias de los más pequeños de la casa.

Regresan a Narón las Lendas da Pena Molexa Más información

Dos horas más tarde, el protagonismo pasó de los más jóvenes a la gastronomía que disfrutaron todos de la mano del churrasco y los afamados ‘bocatas molexos’, que los asistentes pudieron degustar bajo las mesas instaladas en la carpa. En torno a las 22.00 horas, el músico e intérprete Xurxo Fernándes –profesor también de pandeireta y baile en la entidad ferrolana Artábria– se subió al escenario del recinto abierto para presentar su álbum ‘Levaino!’, en el que aúna su faceta de cantante e instrumentista tradicional gallego con la de experimentador e investigador de las músicas sefardíes de oriente.

Preparativos para la churrascada Daniel Alexandre

Tras su actuación, ya a medianoche, los alumnos y alumnas de la Escola de Teatro de Narón procedieron a la representación de la Lenda da Fada de Pena Molexa, una pieza que narra la historia de una 'moura' convertida en roca la noche del solsticio estival y que logra reunir a un gran número de personas junto a la reconocida piedra naronesa. La música regresó para poner punto final a la cita de la mano del Grupo de Gaitas del Padroado.