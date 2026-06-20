Multifruta y con carta sin gluten al 90%, el nuevo bar de Narón con “coraje y corazón”

Wendy Escobar, este viernes, durante la inauguración de Corabar Daniel Alexandre

Después de triunfar con la gastronomía de fusión en Kthai 21, del que es copropietaria, Wendy Escobar quiso retomar también una antigua pasión, la coctelería, poniéndole “coraje y corazón” a un negocio propio que levantó ayer la persiana en la carretera de Castilla 407, en Narón: Corabar, donde triunfan las propuestas saludables y sin gluten sin perder la esencia de barrio.

Ella trabajó siete años de ‘bartender’, explica, y ahora ha querido darle una vuelta a su experiencia para ampliar una carta en la que no solo destacan todo tipo de combinados elaborados por ella misma, sino también las empanadas venezolanas, los ‘waffles’ y los batidos, además de la tapa del día que nunca va a faltar para su clientela.

“Como estamos en una zona muy familiar, queremos ser una referencia para que los vecinos se puedan tomar algo y encontrarse un buen pincho y una buena atención”, trasladaba este viernes Wendy en mitad del ajetreo inaugural.

Corabar tiene también terraza para sobrellevar mejor los calores Daniel Alexandre

El Corabar abrió sus puertas invitando a un cóctel a base de zumo de naranja natural y vino espumoso, el conocido como ‘Mimosa’, y a unos aperitivos amenizados por el DJ Robinson Ramos, contando con una gran afluencia de público que aplaudió la apertura. Tienen Instagram para poder seguir las novedades.

“A mí siempre me gustó mucho Narón por la tranquilidad, la gente... Y desde que llegué, ya hace casi tres años, quise abrir aquí”, confiesa la propietaria, que ha podido contar con la inestimable ayuda de su padre Oswaldo Escobar para realizar la reforma: “Es nuestro proyecto familiar”, agradece.

Quien vaya a conocer Corabar, sobre todo a partir del mes de julio, cuando ya estará en funcionamiento al 100%, podrán degustar “‘waffles’ sin gluten y de especialidad —que hago yo misma—, batidos con pulpa de fruta natural y de ‘matcha’, cafés... Todo recién hecho y sin congelados”, perfectos para desayunos, ‘brunch’ o ‘tardeos’ golosos, pero muy saludables.