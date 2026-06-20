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Narón

Las familias de Narón organizaron un velatorio figurado por la ‘muerte’ de CEIP A Solaina

"No queremos una corona de flores, queremos una partida presupuestaria", remarca la Anpa

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/06/2026 20:16
Ataúd con libros y velas encendidas en la concentración
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“Estamos aquí para velar el espíritu de nuestro colegio”. Así comenzó el comunicado que leyeron las familias del CEIP A Solaina de Narón, que organizaron un velatorio figurado del centro para denunciar que “no ha muerto de viejo, porque los edificios bien cuidados son eternos; ha muerto de olvido”.

Techos con presencia de amianto, fachada sin aislamiento, baños “que han perdido la dignidad” o goteras son algunas de las carencias a las que hizo alusión el colectivo en su concentración, cargada de simbolismo por la presencia de un ataúd de cartón con libros de texto, velas encendidas y lazos negros.

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“Dicen que los colegios son el corazón de un barrio. Si es así, hoy el de Santa Icía late más flojo. Pero que nadie se equivoque: estamos aquí de luto, pero no estamos derrotados. Velamos el estado actual para exigir su resurrección. No queremos una corona de flores, queremos una partida presupuestaria”, indican desde la Anpa del CEIP A Solaina.

Asistentes al "acto de despedida" del colegio naronés
Asistentes al "acto de despedida" del colegio naronés
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