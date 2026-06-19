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Narón

Sedes celebra su San Xoán ‘de cedo’ con juegos populares, música y churrascada popular

La propuesta parte de la entidad cultural Vai Rañala Meu!

Redacción
19/06/2026 21:03
CC Cívico de Sedes xogos infantis
Juegos infantiles, esta tarde, en el centro cívico de Sedes
Daniel Alexandre
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Son varios los lugares de las comarcas que han decidido adelantar las celebraciones con motivo de la tradicional festividad de San Juan, que tendrá lugar de la noche del próximo día 23 al 24 de junio.

Es el caso de la parroquia de Sedes, en Narón, en donde la asociación cultural Vai Rañala Meu! organiza en la jornada de este viernes una nueva edición del ‘San Xoán de cedo’, un evento que se llevó a cabo en las instalaciones del centro cívico. La cita, que cuenta con la colaboración del área de Cultura de la Diputación, comenzó a media tarde con un taller de juegos populares para adultos y niños, a cargo de la Asociación ‘Os Picos do Sol’. Posteriormente, sobre las ocho y media, actuó la Banda de Gaitas de Ladrido, que abrió el programa de actos y dio paso al desarrollo de una churrascada a precios populares.

Agrupación Ladrido, que actuará en la jornada

Vai Rañala Meu! celebra su San Xoán 'de cedo' el viernes 19 de junio

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El broche a la fiesta llegará de la mano del grupo folk Mediarea, que presentará su nuevo trabajo ‘Virando por avante’, culminando el evento con el encendido de una luminaria.

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