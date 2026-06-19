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Narón

El BNG exige un “plan de choque” por el estado de abandono de A Gándara

Califican la situación de "abandono institucional" y advierten de problemas de insalubridad

Redacción
19/06/2026 18:59
Maleza en una acera del barrio naronés de A Gándara
Maleza en una acera del barrio naronés de A Gándara
BNG
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón exige al gobierno local la puesta en marcha de un “plan de choque inmediato” para revertir el estado de precariedad en el que, aseguran, se encuentra el barrio de A Gándara. Tras una serie de visitas sobre el terreno y diversas reuniones con el tejido comercial y vecinal de la zona, los nacionalistas califican la situación de “falta de respecto cara un dos núcleos urbanos máis poboados”.

La formación advierte de que “o que está a pasar na Gándara xa non é un problema de estética, é un problema de seguridade viaria e de saúde pública que o Concello se nega a ver” y alude a la falta de mantenimiento “considerábel” –con baldosas levantadas y rotas, hierba entre las mismas y también en fincas privadas–.

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El BNG incide en que esta falta de limpieza en las parcelas ha derivado en la proliferación de “pragas de ratas”, con especial presencia de roedores en “zonas moi transitadas por dar paso á escola infantil e ao centro escolar”, suponiendo “grandes focos de infección perigosos para a saúde pública”.

Espacios de ocio

El candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira, señala que este “abandono institucional” es visible, también, en las zonas de ocio del barrio. Se refiere, en este sentido, al “deplorable” estado del suelo del parque, a que la fuente “leva tempo sen funcionar e as tubaxes que a abastecen rompen de xeito sistemático” o a que el Monumento á Muller “atópase nun estado total de desleixo extrutural”, con riesgo inminente de caer, advierten.

Carballeira alude, asimismo, a los “retrasos nas obras do local social”, así como a la “falta de previsión do goberno para facilitarlle ás entidades que alí teñen a súa sede uns espazos onde realizar as súas actividades ao longo do ano”. Una situación “lamentábel”, indigna a su parecer, para la “oitava cidade de Galiza”, afeó el nacionalista.

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