Adjudicadas las obras para convertir locales vacíos de Narón en 14 viviendas

Plano en tres dimensiones de las viviendas del proyecto en la calle Ponte Pielas Xunta

El consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) ha aprobado la adjudicación a Prosema Noroeste de un contrato para transformar una serie de locales sin uso en 14 nuevas viviendas de promoción pública en Narón. La intervención, con un coste de 1.524.690 euros, se llevará a cabo en la primera planta de un edificio situado en la calle Ponte Pielas y se financiará íntegramente con fondos autonómicos.

Esta nueva fase del proyecto materializa el diseño previamente elaborado por el estudio López Noya Arquitectura y Urbanismo S.L.P., cuya redacción supuso una inversión de 109.989 euros.

Así las cosas, el plan técnico establece la reconfiguración del espacio comercial disponible para albergar hogares de diversas tipologías. Según explica la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, la distribución incluirá unidades familiares de dos, tres y cuatro dormitorios, así como viviendas de estancia única. Cabe recordar que el ejecutivo gallego modificó a comienzos de 2025 la normativa para flexibilizar y agilizar la reconversión de bajos comerciales y locales vacíos en espacios de uso residencial. Para que este cambio de uso sea efectivo, la legislación exige que los espacios intervenidos se ubiquen en edificios de vivienda colectiva ya construidos, situados en suelo urbano o en núcleos rurales, y obliga a garantizar el cumplimiento estricto de las directrices de habitabilidad vigentes.

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Todas las viviendas que resulten de este proceso administrativo obtendrán una calificación de protección de carácter permanente, incide el departamento que dirige María Martínez Allegue.

Más promoción pública

Además, la Xunta tiene en marcha en el municipio naronés el desarrollo de un total de 105 viviendas de promoción pública en diferentes fases de tramitación.

Al proyecto de la Ponte Pielas se sumará la construcción de otras 91 unidades en una parcela cedida previamente por el Concello. El gobierno autonómico incide en que estas intervenciones responden “ao compromiso de duplicar o parque de vivenda público no período 2024-2028”, con el objetivo de alcanzar los 8.000 hogares. En este sentido, el Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030 prevé llegar a las 10.000 en cuatro años.