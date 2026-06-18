La magia regresará el sábado a O Val con cena, juegos, teatro y música para celebrar Pena Molexa

El evento se celebrará junto al monumento prehistórico Jorge Meis

Los vecinos y vecinas de O Val esperan impacientes al día del sábado, pues será cuando se celebren los actos centrales de las Lendas da Pena Molexa. Aparte de la andaina organizada la noche del pasado día 12, los alrededores del monumento megalítico, ubicado junto al castro de Vilasuso, volverán a ser un año más el sitio para representar las mágicas historias que guarda el lugar.

Al igual que en las ediciones anteriores, la programación no se limitará sólo a ellas: a las 18.00 horas, comenzarán los juegos populares típicos del evento. Dos horas después, los asistentes podrán degustar el churrasco y los ‘bocatas molexos’ que se elaborarán en el recinto abierto. A continuación, alrededor de las 22.00, comenzarán las propuestas musicales con el concierto de Xurxo Fernandes, quien interpretará canciones de su álbum, ‘Levaino!’.

Tras la actuación, ya a medianoche, dará comienzo la representación de la Lenda da Fada da Pena Molexa. Concretamente, serán alumnos y alumnas de la Escola de Teatro de Narón los encargados de recrear la pieza, que narra la historia de una mora convertida en roca la noche del solsticio estival. Por su parte, la asociación de vecinos Os Irmandiños do Val anima a todos los residentes de la parroquia a participar en la jornada. Además, recuerda que los tickets para la cena se podrán adquirir ese mismo día.

Finalmente, la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, quiso subrayar el trabajo que lleva a cabo la entidad para que, más de dos décadas después, se continúe organizando esta celebración, y destacó la importancia de apostar por actividades culturales como esta.