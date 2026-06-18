El PP de Narón exige al Concello revisar las obras que se están ejecutando en Reis Católicos

El líder de los populares naroneses visitó la calle para ver el estado de los remates Cedida

El Partido Popular de Narón solicita al Concello que revise de manera pormenorizada y urgente las actuaciones que se están llevando a cabo en la Rúa Reis Católicos.

El portavoz de la formación, Germán Castrillón, visitó recientemente el lugar, acompañado de representantes de la Asociación de Vecinos Trasancos. Pese a que las obras no han finalizado, asegura haber comprobado que estas presentan una serie de incidencias y acabados que “deben ser corregidos de inmediato”.

Por otro lado, señala que tanto los residentes como los comerciantes de la zona con los que pudo hablar constantaron el “amplio rechazo” que están generando los trabajos. Concretamente, afirma que lo que más les preocupa es la retirada de estacionamientos y el estado de los accesos a algunas viviendas, como las ubicadas en los portales 48 y 51. En estos, el líder de los populares naroneses asegura que la altura y el diseño ejecutados en los bordes amenazan con provocar filtraciones de agua cuando llueva intensamente.

Sin embargo, opina que “la gota que colma el vaso” es que “la obra todavía no está acabada y presenta una imagen preocupante por el descuido en los remates”. Por ello, acusa al ejecutivo local de gobernar el municipio “como si fuese suyo, completamente de espaldas a las necesidades de la gente”.

Debido a todo esto, Germán Castrillón considera prioritario que el Consistorio encargue cuanto antes una auditoría técnica de la actuación y advierte de que, desde su partido, exigirán que se corrijan “cada una de las incidencias”.