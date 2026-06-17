Un año buscando en el cementerio naronés una de las fosas comunes más importantes de Galicia

Aparición de la fosa común en noviembre de 2024 Jorge Meis

La presentación que se realizó este martes en el local social de O Val, trasladando a las familias y a la vecindad las conclusiones de las acciones que se han venido realizando desde el grupo de investigación de Histagra, formaba parte importante de un proceso que comenzó hace casi tres años, en septiembre de 2023, cuando se anunció que el equipo de la Universidade de Santiago de Compostela excavaría la fosa común del cementerio de O Val.

Un mes después, los profesionales ya estaban desplegados sobre el terreno, realizando una primera búsqueda con georradar y acompañados en aquella jornada de los historiadores Xosé Manuel Suárez y Eliseo Fernández, y del antropólogo Fernando Serrulla, entre otros investigadores e integrantes de la Asociación de Memoria Histórica Democrática.

Fue en enero de 2024 cuando se avistó un primer rayo de esperanza al conocerse que un vecino de la zona, Francisco Aneiros, aseguraba que los restos de los represaliados podían encontrarse en uno de los nichos, concretamente en el que había sido de un antiguo párroco. Sin embargo, su apertura confirmó que no se trataba de las personas que estaban buscando porque no tenían evidencias de muertes violentas y había mujeres.

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Entretanto, los primeros familiares visibilizaban su lucha, como Estefanía Díaz, quien mantuvo desde el principio “a esperanza de enterrar ao meu avó coa familia”. Descartado ese lugar, las pesquisas se centraban en marzo en la zona más cercana a la tapia del fondo del camposanto gracias a las fuentes orales. Fue entonces cuando se encontró, a unos 25 centímetros de profundidad, un casquillo de bala. También apareció una suela de zapato y un botón. Estaban más cerca.

En esos meses, la subdelegada del Gobierno en A Coruña en aquel momento, María Rivas, y la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, quisieron conocer sobre el terreno las tareas, como hizo algún tiempo después el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro. No obstante, no fue hasta octubre de 2024 que se iniciaron los trámites para una nueva prospección en el cementerio.

Las excavaciones comenzaron el 4 de noviembre, hallándose restos óseos y una bala. No tardaron desde Histagra en apuntar hacia una posible ubicación de las fosas bajo la hilera de nichos, una hipótesis que se confirmaría el 14 de ese mismo mes, cuando comunicaron la localización de huesos amontonados con signos de violencia y calzado de Marina.