El PP naronés pide cambios en la actual normativa del agua para mejorar el sistema

El líder de los populares considera que el sistema debe ser más justo Jorge Meis

El Partido Popular de Narón presentó una nueva moción para su debate en el Concello, esta vez pedir la modificación del reglamento de abastecimiento y saneamiento de agua.

El portavoz de la formación, Germán Castrillón, señala que se trata de un servicio “básico y esencial” y considera necesario “garantizar una regulación que dé respuesta a las diferentes situaciones que pueden afectar a los usuarios”. Concretamente, aseguran que son varios los vecinos que sufrieron fugas accidentales en sus instalaciones durante los últimos años, algo que derivó en facturas “muy elevadas”. Por ello, el líder de los populares cree que a pesar de que la normativa contempla la corrección de ciertos casos, hace falta “avanzar hacia un modelo más transparente”.

En el documento registrado por la agrupación proponen incorporar un sistema que permita detectar y notificar consumos anómalos o escapes para reducir tanto las fugas de agua como los prejuicios que podrían tener estas incidencias en materia económica. Para hacer frente a las ya acreditadas, sugieren la creación de un modelo para facturarlas mediante criterios de proporcionalidad, así como otro para acreditar las reparaciones y tramitar las bonificaciones.

Por otro lado, la iniciativa presentada por los populares naroneses contempla la realización de un estudio sobre una tarifa específica para viviendas deshabitadas temporalmente o de uso temporal.

Aparte de esto, la petición del PP incluye la elaboración de un informe para evaluar la viabilidad de las modificaciones propuestas por el partido y trasladar dicho reporte a la empresa gestora del servicio, Cosma.