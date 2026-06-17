El Padroado de Cultura de Narón recuperará en julio su programa de sesiones de cine al aire libre

Las sesiones comenzarán el próximo 3 de julio Cedida

El Concello de Narón ha confirmado que el Padroado de Cultura retomará el mes que viene ‘Cine de Verán’, una iniciativa por la que cuatro barrios de la localidad albergarán proyecciones de películas familiares, todas ellas al aire libre.

El ciclo dará comienzo el próximo 3 de julio en la Praza de Galicia de O Alto con el film de animación ‘Dalia y el libro rojo’, que narra la historia de Dalia, una niña que termina siendo arrastrada al interior de la novela inacabada de su padre, recientemente fallecido. Dentro de ella, la protagonista se sumergirá en un mundo de aventuras que pondrá a prueba su creatividad.

La semana siguiente, concretamente el día 10, la programación se trasladará a la Praza da Gándara con la cuarta entrega de ‘Kung-fu Panda’, que promete tanto la acción como el humor que caracterizan a la saga de Dreamworks.

Más adelante, el día 17, la Praza do Colexio de Xuvia será el lugar elegido para ‘Héroes de Central Park’. La coproducción europea, dirigida por el cineasta francés Jérémie Degruson, hará disfrutar a los pequeños con Don, un títere de Don Quijote y DJ Doggy Dog, un peluche abandonado.

Finalmente, ‘Cine de Verán’ terminará el 24 de julio en la Rúa Francisco Pizarro de A Solaina con la proyección de la comedia ‘¿Quién es quién’, de Martín Cuervo.

Desde el Consistorio recuerdan que las películas comenzarán a las 22.30 horas. Por su parte, la alcaldesa del municipio, Marián Ferreiro, animó a todas las familias a asistir a estas sesiones, que son totalmente gratuitas.