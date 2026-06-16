Los tickets para asistir a la sardiñada de la próxima ‘Noite de San Xiao’ en Narón estarán disponibles desde este miércoles

El evento fue presentado en el edificio del Concello Cedida

El Concello de Narón anunció este martes que el sábado 27 de junio la zona próxima al centro cívico de San Xiao albergará su gran noche, en la que los vecinos y vecinas podrán disfrutar de la música y la comida tan característicos de esta fecha. Además, se confirmó que ya están a la venta los tickets para la churrascada y la sardiñada, pudiéndose adquirir este miércoles, el próximo viernes y el 25 junio de 19.30 a 21.00 horas, así como el propio día 27 de junio, entre las 19.00 y las 21.00.

En concreto, la programación comenzará a las 19.00 con hinchables y juegos para niños. Una hora después, será el turno de la primera actuación musical, que estará protagonizada por el artista Alex Rodríguez.

Tras el concierto, se servirá el tradicional menú, compuesto por churrasco, pan, chorizo criollo, bebida, café y una sardina de regalo, tendrá un precio de 15 euros para los miembros de la A.VV. Ceibe de San Xiao y 18 para los no socios. En cuanto al pescado, este también se venderá de forma independiente, a dos euros las tres unidades.

Al finalizar la cena, la música volverá a sonar con el Grupo de Gaitas do Padroado de Cultura, Irmaus da Raia Seca, De Ninghures y, finalmente, con el segundo pase de Alex Rodríguez.

Durante la presentación del evento, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, quiso mostrar su apoyo a esta iniciativa impulsada por los vecinos y afirmó que es “un exemplo do mellor que teñen as nosas parroquias:a capacidade de organizarse, de coidar as tradicións e de crear espazos de encontro”.