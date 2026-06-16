Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Los tickets para asistir a la sardiñada de la próxima ‘Noite de San Xiao’ en Narón estarán disponibles desde este miércoles

Los interesados también podrán adquirirlos el próximo viernes y los días 25 y 27 de junio en el centro cívico social

Redacción
16/06/2026 20:19
sardiñada san xiao cedida
El evento fue presentado en el edificio del Concello
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Narón anunció este martes que el sábado 27 de junio la zona próxima al centro cívico de San Xiao albergará su gran noche, en la que los vecinos y vecinas podrán disfrutar de la música y la comida tan característicos de esta fecha. Además, se confirmó que ya están a la venta los tickets para la churrascada y la sardiñada, pudiéndose adquirir este miércoles, el próximo viernes y el 25 junio de 19.30 a 21.00 horas, así como el propio día 27 de junio, entre las 19.00 y las 21.00.

En concreto, la programación comenzará a las 19.00 con hinchables y juegos para niños. Una hora después, será el turno de la primera actuación musical, que estará protagonizada por el artista Alex Rodríguez.

Tras el concierto, se servirá el tradicional menú, compuesto por churrasco, pan, chorizo criollo, bebida, café y una sardina de regalo, tendrá un precio de 15 euros para los miembros de la A.VV. Ceibe de San Xiao y 18 para los no socios. En cuanto al pescado, este también se venderá de forma independiente, a dos euros las tres unidades.

Al finalizar la cena, la música volverá a sonar con el Grupo de Gaitas do Padroado de Cultura, Irmaus da Raia Seca, De Ninghures y, finalmente, con el segundo pase de Alex Rodríguez.

Durante la presentación del evento, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, quiso mostrar su apoyo a esta iniciativa impulsada por los vecinos y afirmó que es “un exemplo do mellor que teñen as nosas parroquias:a capacidade de organizarse, de coidar as tradicións e de crear espazos de encontro”.

burger top cedida

Narón reunirá a cientos de fans de las hamburguesas con la visita de ‘The Burger Top’

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620