Los perros de O Alto continúan refugiados en Mougá, a la espera de que se resuelvan los trámites

Los canes vivían en condiciones insalubres Cedida

Los perros que fueron retirados el pasado viernes de una vivienda del barrio de O Alto, donde vivían hacinados en condiciones insalubres, permanecen bajo supervisión veterinaria en el Refuxio Mancomunado de Mougá.

Según un comunicado del Concello de Narón, los animales podrán ser dados en adopción condicionada “unha vez así o determinen as veterinarias do servizo de lacería, mentres continúa a tramitación dos expedientes administrativos” abiertos por la Xunta de Galicia, que solicitó en su momento la colaboración del propio gobierno local para proceder al comiso de los canes.

A pesar de que el propietario entregó voluntariamente a los animales por la mediación de los agentes de la Policía Local que acompañaron el operativo, sin necesidad de que se solitase autorización judicial, desde el Consistorio recuerdan que hace tres años se remitió al ejecutivo autonómico un informe sobre la situación en la que se encontraban los perros. Esto permitió a la Consellería competente abrir los primeros expedientes al respecto.

Actualmente, los perros continúan a la espera de que se resuelvan tanto esas diligencias como la última trasladada por la administración local en mayo, para poder terminar siendo adoptados.