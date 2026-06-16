Esquerda Unida Narón exige a la Xunta un plan urgente para el amianto presente en el CEIP A Solaina

La formación ha criticado el estado del colegio en varias ocasiones AEIG

Esquerda Unida de Narón ha vuelto a criticar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del CEIP A Solaina. Concretamente, ha querido pronunciarse sobre el amianto localizado en algunos puntos del colegio y la información que aporta la Xunta de Galicia en este aspecto dentro de los entornos escolares.

Según la formación coordinada por Belén Aneiros, el ejecutivo gallego lleva desde el 2017 sin trasladar las conclusiones del estudio sobre la presencia de este material. “Nove anos despois do suposto estudo, seguimos na mesma situación de parálise e opacidade” asegura Aneiros. Además, respecto al amianto en los colegios, recuerda que “a normativa europea obriga a súa erradicación” y tanto ella como el resto de su partido reclaman “un compromiso real e orzamentario por parte da Xunta de Galicia”.

Por último, la coordinadora de Esquerda Unida Narón exige al gobierno autonómico que programe urgentemente las obras para retirar el fibrocemento presente en el colegio. En concreto, considera que la mejor opción sería poder ponerlo en marcha durante las vacaciones de verano para así evitar que afectase “ao tempo lectivo do alumnado”.