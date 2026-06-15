Narón reunirá a cientos de fans de las hamburguesas con la visita de ‘The Burger Top’

El evento ofrecerá al público una carta con 20 hamburguesas gourmet Cedida

El paseo marítimo de Xuvia sigue en racha, pues continúa siendo el lugar elegido para la celebración de muchos eventos. Mientras que el pasado fin de semana albergó la segunda edición de la Festa do Marisco de la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre, el próximo jueves será la parada de ‘The Burger Top’.

El evento, que continúa su gira por Galicia, instalará diez foodtrucks, cada uno perteneciente a un restaurante español, que ofrecerá al público dos tipos de hamburguesas; todas ellas gourmet. Eso sí, para quienes lo deseen también habrá un puesto con complementos, tales como patatas fritas, salchipapas y cheddar bacon.

Uno de los organizadores de la iniciativa, Luis Vila, espera que la cita, que permanecerá en la localidad hasta el domingo, tenga una buena acogida. De hecho, señala que en otras ciudades con una población similar a Narón han servido a “una media de entre 5.000 y 8.000 personas” en cada parada que han hecho.

En cuanto a las cartas diseñadas por los cocineros, Vila cree que la variedad está asegurada y que hay algunas propuestas que están llamando más la atención, como es por ejemplo “una hamburguesa de pan azul, hecho con frijoles y trocitos de bacon” y otra de color rosa, a las que califica de “innovadoras”.

Sin embargo, la comida no será lo único que estará presente durante las cuatro jornadas programadas para los fans de este tipo de sándwich. La música sonará de fondo en los altavoces del recinto abierto y, pese a que aún están pendientes de las fechas, el equipo de organización confirma que habrá más de una actuación: “tendremos dos grupitos musicales con canciones que animarán mientras la gente esté comiendo”.

Aunque de momento la previsión meteorológica es buena, Luis Vila señala que, en caso de lluvia, se procederá a la instalación de una enorme carpa en el paseo marítimo de Xuvia para garantizar la celebración de este evento; una iniciativa gastrononómica que continúa reuniendo a miles de aficionados a las hamburguesas gourmet.