El equipo encargado de las exhumaciones de la fosa de O Val presentará este martes los resultados

Las labores de exhumación se realizaron entre 2023 y 2024 Daniel Alexandre

El grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela, encargado de coordinar los trabajos de exhumación de la fosa del cementerio parroquial de Santa María de O Val, presentará este martes por la tarde los resultados de las investigaciones.

Los trabajos, llevados a cabo a través del Plan de Memoria Democrática entre los años 2023 y 2024, se centraron en la localización y evaluación del estado de conservación del área, considerada una de las más grandes de Galicia. Según las estimaciones de los expertos, las intervenciones podrían suponer la confirmación de medio centenar de asesinatos. De momento, lo que sí han podido constatar es que en la fosa se hallan restos de miembros de la armada, ejecutados tras la celebración de varios consejos de guerra.

El acto de presentación, que tendrá lugar en el local social de la Asociación de Veciños Irmandiños de O Val a las 16.00 horas, contará con la presencia del coordinador del equipo y catedrático de Historia Contemporánea, Lourenzo Fernández y la mayoría de los especialistas que participaron en las investigaciones, como son los doctores Conchi López, José Carlos Sánchez y Ana Mosquera, además de la arqueóloga que se encargó de dirigir los trabajos de exhumación, Oria Ferreiro.