Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El Concello de Narón abre el plazo para los niños que quieran anotarse al programa informático ‘INDI’

La iniciativa se desarrollará durante el mes de julio en el Aula Cemit y en los siete locales sociales del municipio

Redacción
15/06/2026 19:36
curso informática cedida
El concelleiro de Novas Tecnoloxías presentó la propuesta municipal
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Narón ha abierto el plazo de inscripciones de su programa educativo ‘INDI, Informática Divertida’. La iniciativa, diseñada para niños y niñas de entre 8 y 12 años, busca que los pequeños disfruten aprendiendo diferentes habilidades digitales.

No obstante, la imaginación y la cooperación también formarán parte del enfoque pedagógico de la propuesta. Así lo asegura el concelleiro de Novas Tecnoloxías, Román Romero, quién afirma que “non se trata só de aprender informática, senón de que os rapaces descubran que coa tecnoloxía poden crear, inventar e traballar en equipo”.

Durante el mes de julio, los participantes podrán diseñar carteles e historias con herramientas creativas, hacer animaciones y cómics y crear avatares y personajes digitales. Además, la programación contempla otras actividades, como la elaboración de un videojuego, un escape room tecnológico y resoluciones de retos, así como el aprendizaje de nociones de seguridad en internet y experimentación en robótica, entre otras.

El programa se impartirá de 10.00 a 13.00 horas en el Aula Cemit –que contará con 15 plazas–, y en los siete locales sociales del municipio. En este caso, cada uno tendrá un máximo de 10 participantes.

marcha ciclista escolar narón 1

El paseo de Xuvia se llenó de niños debido a la Marcha Ciclista Escolar de Narón

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620