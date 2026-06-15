El Concello de Narón abre el plazo para los niños que quieran anotarse al programa informático ‘INDI’

El concelleiro de Novas Tecnoloxías presentó la propuesta municipal Cedida

El Concello de Narón ha abierto el plazo de inscripciones de su programa educativo ‘INDI, Informática Divertida’. La iniciativa, diseñada para niños y niñas de entre 8 y 12 años, busca que los pequeños disfruten aprendiendo diferentes habilidades digitales.

No obstante, la imaginación y la cooperación también formarán parte del enfoque pedagógico de la propuesta. Así lo asegura el concelleiro de Novas Tecnoloxías, Román Romero, quién afirma que “non se trata só de aprender informática, senón de que os rapaces descubran que coa tecnoloxía poden crear, inventar e traballar en equipo”.

Durante el mes de julio, los participantes podrán diseñar carteles e historias con herramientas creativas, hacer animaciones y cómics y crear avatares y personajes digitales. Además, la programación contempla otras actividades, como la elaboración de un videojuego, un escape room tecnológico y resoluciones de retos, así como el aprendizaje de nociones de seguridad en internet y experimentación en robótica, entre otras.

El programa se impartirá de 10.00 a 13.00 horas en el Aula Cemit –que contará con 15 plazas–, y en los siete locales sociales del municipio. En este caso, cada uno tendrá un máximo de 10 participantes.