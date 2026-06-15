El BNG exige un sistema público que permita mejorar el desbroce y limpieza de las vías rurales

El grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria AEIG

El BNG de Narón ha registrado una moción en el Concello para solicitar al gobierno local que ponga fin “á desconexión” entre la gestión que está realizando y la situación de las vías ubicadas en el medio rural.

Para ello, propondrá la creación de un sistema público y transparente que incluya mapas interactivos para controlar, seguir y planificar tanto el desbroce como la limpieza de las sendas.

Desde la agrupación consideran que el mantenimiento de los caminos y pistas municipales es crucial para prevenir los incendios forestales, así como para garantizar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida en las parroquias. Además, los nacionalistas señalan que cada año hay quejas vecinales por la maleza que, según ellos, “invade as marxes das estrada, reduce a visibilidade en cruces e curvas e dificulta o tránsito”.

Finalmente, su candidato a la alcaldía, Geno Carballeira, asegura que los residentes están “fartos de que o goberno local dígalles que todo se fai correctamente mentres teñen que xogarse o tipo” por el estado en el que se encuentran algunas de las vías rurales del municipio. Debido a esto, pedirán explicaciones al ejecutivo local en el próximo pleno