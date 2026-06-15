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Narón

El BNG exige un sistema público que permita mejorar el desbroce y limpieza de las vías rurales

Los nacionalistas solicitarán en el próximo pleno la creación de un sistema público con mapas interactivos para controlar y planificar el desbroce y la limpieza de las sendas

Redacción
15/06/2026 19:48
Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria
El grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria
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El BNG de Narón ha registrado una moción en el Concello para solicitar al gobierno local que ponga fin “á desconexión” entre la gestión que está realizando y la situación de las vías ubicadas en el medio rural.

Para ello, propondrá la creación de un sistema público y transparente que incluya mapas interactivos para controlar, seguir y planificar tanto el desbroce como la limpieza de las sendas.

Desde la agrupación consideran que el mantenimiento de los caminos y pistas municipales es crucial para prevenir los incendios forestales, así como para garantizar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida en las parroquias. Además, los nacionalistas señalan que cada año hay quejas vecinales por la maleza que, según ellos, “invade as marxes das estrada, reduce a visibilidade en cruces e curvas e dificulta o tránsito”.

Finalmente, su candidato a la alcaldía, Geno Carballeira, asegura que los residentes están “fartos de que o goberno local dígalles que todo se fai correctamente mentres teñen que xogarse o tipo” por el estado en el que se encuentran algunas de las vías rurales del municipio. Debido a esto, pedirán explicaciones al ejecutivo local en el próximo pleno

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