Podri Korrupto (Rat-Zinger): “Fueron tiempos muy salvajes, muy crudos; y es lo que éramos”

Los vascos actuaron alrededor de las 23.00 horas Cedida

Con crudeza y sin tapujos: ese podría ser el resumen de la trayectoria de Rat-Zinger, uno de los invitados estrella del festival Trasankos Rock, que además de interpretar algunos de sus clásicos, tocó los temas de su nuevo disco, ‘Jóvenes promesas de la delincuencia’. Aprovechando su visita a Narón, hablamos con su cantante, Podri Korrupto.

¿De dónde surgió la idea de haceros llamar Rat-Zinger?

Cuando empezamos, el papa que estaba en activo era Benedicto XVI –Joseph Ratzinger–y, mientras todavía estaban en la fumata blanca, compusimos el tema ‘Matar Rattinger’, que está en el primer disco. Nos pareció de puta madre llamarnos como uno de los seres más despreciables de la tierra, más como la figura papal que ese papa en sí –que también–.

Vuestro último trabajo suena muy crudo y agresivo. ¿Qué queréis transmitir con él?

Es un álbum cuya columna vertebral lo forman cuatro temas, que nos sitúan a finales de los ochenta: ‘Red Warriors’, ‘Marea Baja’, ‘Jóvenes Promesas de la Delincuencia’ y ‘1986’. Con ellos, lo que queríamos era mirar al pasado con nostalgia, respeto y felices por seguir vivos.

¿Cómo recordáis los 80 en una ciudad como Bilbao?

Fueron tiempos muy salvajes, muy crudos; y es lo que éramos.

¿Y a nivel musical?

Nos sentimos muy afortunados porque formamos parte de la segunda generación de toda la movida del movimiento punkarra de Euskal Herria. Por lo tanto, el gran plus que tenemos nosotros es que nos libramos de la heroína. Tuvimos la suerte de vivir ese boom, pudiendo esquivar a la muerte. No puede decir lo mismo la primera. Pudimos ver a todas aquellas primeras bandas, conocer a muchas de ellas y hacernos súper colegas, y tenemos la suerte de haber mamado aquello. Y bueno, nosotros somos el ejemplo. No éramos músicos, y al final ellos nos enseñaron que cualquiera puede hacerlo; es lo que tiene el punk.

La rebeldía forma parte del género, pero ahora parece que lo antisistema es ser conservador.

Nosotros lo entendemos como un gol que ha metido el sistema una vez más; siempre se adelanta y da la vuelta a todo. Ahora lo revolucionario es ser de derechas, algo inaudito. El enemigo es el sistema, fagocita todo lo que va contra él y lo pone de su lado.

Tantos años de giras deben de dar para muchas anécdotas. ¿Alguna que se pueda contar?

Siempre recuerdo una. Cualquier grupo estaría contento por tocar en un gran festival como es el AlRumbo, que es súper multitudinario y variado, y nos sentimos un poco fuera de lugar. A mí me da igual la cantidad de gente que haya, lo que quiero es tocar para la gente que nos quieran ver.

¿Qué os parece que aún existan eventos como el Trasankos Rock?

Estamos súper contentos de que nos inviten a festivales como este, donde siguen manteniendo la llama del rock and roll y del punk a nivel estatal. Hemos pisado el suelo de algunos grandes, pero nos sentimos en casa en festivales más familiares.